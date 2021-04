Zuster Angela Holleboom: ‘De Geest biedt hulp voor wie er niks van bakt’

‘De menswording van Christus betekent dat we God kunnen tegenkomen in ons eigen bestaan. Dat merk ik zelf ook. Als ik bezig ben met voorbereidingen voor de verkondiging, dan kan ik soms heel lang studeren en zoeken. En op een gegeven moment krijg ik dan een inzicht of gedachte: dit is belangrijk. Daar zie ik de Geest in. Hij werkt door de hoofden en harten van mensen. Als je je werkelijk ergens op toelegt, er serieus mee bezig bent, dan mag je erop vertrouwen dat de Geest in je werkt.

Dat zie ik ook bij jonge vrouwen die ervoor kiezen hun leven hier in ons klooster in Megen aan God te wijden. De stichteres van onze orde is de Heilige Clara van Assisi, die nauw verbonden is met Franciscus van Assisi. Franciscus benadrukt dat de Geest ieman..

