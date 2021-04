Soms schuurt het: de vrijgemaakte ‘leegloop' richting de Gereformeerde Bond

‘Ik kan niet ontkennen dat gemeenteleden zich soms hardop afvragen: hoelang blijven wij nog een hervormde gemeente?’, zegt dominee Willem-Jan Dekker van de Amersfoortse Joriskerk. Hij zag opvallend veel ex-vrijgemaakten bij zijn kerk aankloppen de afgelopen jaren. Zo veel zelfs, dat hij zijn vrijgemaakt-gereformeerde collega in de stad opzocht en vroeg: wat is er bij jullie aan de hand?

‘Het is al een tijdje aan de gang, een trend van de laatste vijf, zes jaar. Maar begin dit jaar ging het om een stuk of vijf adressen in één keer’, zegt Dekker. Hij spreekt er voorzichtig over, want het is een delicaat onderwerp. Hij gunt hun heus een kerkelijk thuis, zegt hij. Tegelijk is hij eerlijk: het past niet bi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .