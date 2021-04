‘Ik ben als een brandhout uit het vuur gerukt en ik ben voor altijd van Hem’

Anthonie Kort, predikant van de oud-gereformeerde ‘Mieraskerk’ in Krimpen aan den IJssel, heeft nog maar weinig vertrouwen in de media. Toch wil hij aan deze krant zijn verhaal doen. Een portret van een leeuw op de preekstoel, die een lam in de persoonlijke omgang blijkt te zijn.

Anthonie Kort, predikant van de oud-gereformeerde Mieraskerk in Krimpen a/d IJssel.

Het is 30 maart, half vijf ’s morgens. Een daverende knal. Dominee Anthonie Kort (69) en zijn vrouw schrikken wakker. ‘We zaten direct recht overeind in bed. Mijn vrouw zei: ‘‘Nu komt de Heere Jezus terug!’’ Ik zei: ‘‘Het komt bij de winkels of het industrieterrein vandaan’’.’ Met een glimlach: ‘Zo zie je maar: ze leeft dichter bij de Schrift dan ik.’

Ze besluiten rustig verder te gaan slapen. Wat ze dan nog niet weten, is dat iemand een illegale vuurwerkbom voor de ingang van de naastgelegen kerk heeft gelegd. De volgende morgen, rond een uur of acht, zijn de gordijnen nog steeds gesloten. De koster wordt steeds ongeruster. Ze hebben de dominee en zijn vrouw toch niets aangedaan? De kracht van de explosie was zo sterk dat het glas van de..

