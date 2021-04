Drie jaar cel voor Algerijnse islamoloog vanwege ‘beledigen’ van de islam

Said Djabelkhir is door de rechter in Algerije veroordeeld tot drie jaar gevangenis vanwege het ‘beledigen van de voorschriften van de islam’. De gerenommeerde islamoloog is op borgtocht vrij en gaat in beroep. Amnesty International noemt de uitspraak ‘buitensporig’.

El Djazair

De zaak draait om enkele berichten die Djabelkhir in januari 2020 plaatste op Facebook. Daarin noemde hij enkele verhalen uit de Koran ‘mythen’. Ook kwalificeerde hij enkele hadiths, overgeleverde verhalen over de profeet Mohammed, als ‘apocrief’. Daarnaast bekritiseerde hij het gebruik, in sommige islamitische samenlevingen, om mannen te laten trouwen met jonge meisjes. En tot slot stelde hij dat de islamitische traditie van het offeren van schapen op het Arabisch schiereiland al bestond voordat de islam ontstond.

Djabelkhir (53) is een specialist in soefisme, een mystieke stroming in de islam. Zijn opmerkingen waren naar eigen zeggen bedoeld om ‘reflectie’ op gang te brengen. Volgens hem is ‘een nieuwe reflectie op de belangri..

