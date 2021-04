Deze dominee maakt een podcast in streektaal. ‘In streektaal komt een tekst sterker binnen’

Vanuit Grijpskerk gaat de wekelijkse podcast Tomos de wereld in: een overdenking omlijst door (gitaar)muziek. Dominee Pieter Kars van de Kamp laat de bijbelteksten voorlezen in de streektaal. Hij zoekt daarvoor vooral nog mensen uit Drenthe.

‘Op God vertraauw ik, ik bin niet benaauwd. Wat zol een mins mij aandoen?’ Lammy Kingma spreekt de woorden van Psalm 56 met overgave uit in het Westerkwartiers. Ze heeft de psalm hertaald in deze streektaal, die haar zo lief is en onder andere gesproken wordt in Pieterzijl. In dit Groningse dorp werd ze geboren en ze woont er nog altijd met haar man aan de rivier de Lauwers.

Vroeger hadden ze een pluimveebedrijf; nu zijn de schuren een caravanstalling geworden. Pieter Kars van de Kamp, als predikant verbonden aan de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Grijpskerk, heeft er zijn vouwwagen gestald. Maar dat is vandaag niet de reden van zijn komst naar huize Kingma. Hij zit met laptop en microfoon aan de keukentafel en neemt de door Kingma uitg..

