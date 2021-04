Rapport: Anglicaanse Kerk moet etnische quota invoeren. ‘Mensen worden uitgesloten uit het gezin van God’

In 35 jaar 25 rapporten, 161 aanbevelingen, met de meeste is niets gedaan. Het wordt tijd dat de Anglicaanse Kerk in Engeland in actie komt tegen racisme, wil ze haar roeping waarmaken om lichaam van Christus te zijn.

John Sentamu bij zijn inwijding als aartsbisschop van York in 2005. Met Michael Nazir-Ali waren er toen twee bisschoppen uit een etnische minderheid. Nazir-Ali trad in 2009 af, Sentamu in 2020 en toen was er geen één meer.

Londen

Dat staat in een rapport van een antiracismewerkgroep, dat donderdag in opdracht van de kerk verscheen. De groep doet nu op haar beurt 47 aanbevelingen, om een ‘cultuurverandering’ te bereiken; anders ‘ontkent en negeert de kerk de gaven van een aanzienlijk deel van de mensen’. Het meest in het oog springt een aantal quotum-achtige maatregelen, om te zorgen dat er meer mensen uit etnische minderheden komen op posten in de kerk die ertoe doen.

Zo is er in Chelmsford net een nieuwe bisschop, Guli Francis-Dehqani, van Iraanse afkomst. Nu staat in één van de 42 bisdommen een bisschop uit een etnische minderheid aan het hoofd. Op de in totaal 111 (hulp)bisschoppen zijn het er vijf. Geen van alle 23 theologische oplei..

