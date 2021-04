De CGK wachten niet op het CIO en gaan vanaf volgende week versoepelen

De Christelijke Gereformeerde Kerken (CGK) wachten het overleg met het Contact in Overheidszaken (CIO), dat vrijdag plaatsvindt, niet meer af en voeren vanaf volgende week versoepelingen in.

Veenendaal

Vanaf 28 april zijn dertig bezoekers weer welkom in de kerken. Daarbij kunnen grotere kerkgebouwen, met meer dan 300 zitplaatsen, maatwerk toepassen: een bezetting van tien procent van hun zitplaatsen is mogelijk. ‘Eind maart is de Covid-routekaart voor kerken geïntroduceerd en daar baseren wij ons op’, zegt Jelle Nutma van de coronawerkgroep van de CGK. ‘Die routekaart is door het CIO opgesteld met de opdracht ermee aan de slag te gaan. Dan mogen zij ook zelfstandigheid verwachten.’

Tot nu toe handelden de Christelijke Gereformeerde Kerken tegelijk met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Dit deden zij vanuit de koepelorganisatie Steunpunt Kerkenwerk. Steunpunt Kerkenwerk wacht nog het over..

