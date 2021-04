Dode Zeerollen onthullen auteurs

Wie schreef wat in de Dode Zeerollen? Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen kunnen nu met digitale technieken de verschillende handschriften herkennen. ‘Het voelt alsof we ze eindelijk de hand kunnen schudden’, zegt Mladen Popovic, hoogleraar Oude Testament en het antieke jodendom aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Popovic is tevens directeur van het Qumran Instituut, dat zich al vijftig jaar bezighoudt met het onderzoeken van de Dode Zeerollen. Deze teksten, die zo'n zeventig jaar geleden in de grotten van Qumran zijn ontdekt, behoren tot de oudste manuscripten van de Bijbel.