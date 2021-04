Maarten Wisse nieuwe rector van de Protestantse Theologische Universiteit

De Protestantse Theologische Universiteit (PThU), predikantsopleider van de Protestantse Kerk in Nederland, heeft een nieuwe rector: hoogleraar dogmatiek Maarten Wisse (47).

Amsterdam-Groningen

Wisse is op dit moment hoogleraar dogmatiek bij de PThU. Ook is hij onder meer lid van de Raad van Advies voor het Gereformeerd Belijden van de synode van zijn kerkverband. Hij volgt Mechteld Jansen op, die begin januari haar functie neerlegde. De synode van de Protestantse Kerk heeft woensdagavond met zijn benoeming ingestemd.

Volgens oud-minister en voorzitter van de Raad van Toezicht Piet Hein Donner is Wisse in staat om ‘met gezag onze academische identiteit in kerk en samenleving een stem en gezicht te geven’.

De universiteit heeft op dit moment 300 studenten, verdeeld over een vestiging in Amsterdam en eentje in Groningen.

