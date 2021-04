Jonge Amerikaanse evangelicals verlaten massaal de kerk. ‘Het is de hypocrisie’

In Amerika verlaten veel jonge evangelicals hun conservatieve kerk. Via sociale media en podcasts laten de progressieve kerkverlaters van zich horen. Wie zijn deze ‘exvangelicals’?

Amsterdam

De cijfers liegen er niet om: in de periode van 2016 tot 2020 zijn acht miljoen Amerikaanse evangelicalen vertrokken uit hun kerk, blijkt uit onderzoek van Denison University. In de Verenigde Staten rekent een kwart van de inwoners, zo’n tachtig miljoen mensen, zich tot de evangelicale beweging. ‘De uitstroom is groot’, zegt Miranda Klaver, hoogleraar antropologie van religie, verbonden aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Lange tijd was de secularisatie in Amerika minder zichtbaar dan in Europa. Nu vindt er een inhaalslag plaats.

Trump

Deze vorm van kerkverlating in de Verenigde Staten is volgens de hoogleraar aangejaagd door de voormalig president Donald Trump..

