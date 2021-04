Assyrisch conclaaf al een jaar lang uitgesteld wegens coronapandemie

Katholikos-patriarch Gewargis III van de autonome Assyrische Kerk van het Oosten was op 9 november 2018 op bezoek bij paus Franciscus in Rome.

Erbil

Al in februari 2020 had Gewargis III, die sinds 2015 in zijn kerk het hoogste ambt vervult, laten weten deze ‘uit vrije wil’ wegens gezondheidsredenen neer te willen leggen.

De verkiezing van een opvolger had vlak daarop, in april 2020 moeten plaatsvinden. Maar omdat de coronapandemie ineens wereldwijd om zich heen begon te slaan, werd de verkiezing toen uitgesteld. Een jaar later is er nog steeds geen zicht op een mogelijke opvolger en moet Gewargis III noodgedwongen aanblijven.

De patriarch, die in de noord-Iraakse stad Erbil zetelt, staat aan het hoofd van de onafhankelijke, uit de Syrische traditie stammende kerk. Om een nieuwe katholikos-patriarch aan te wijzen, moet een kiessynode worden georganiseerd waaraan de ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .