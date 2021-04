Amerikaanse evangelicals onzeker over mannelijkheid

New Jersey

De onderzoekers, die het resultaat van hun onderzoek hebben opgeschreven in de Journal for the Scientific Study of Religion, bekeken in welke Amerikaanse staten via internet het vaakst werd gezocht naar ‘verbeteren van mannelijkheid’ en ‘vergroten van penis’. Hieruit blijkt dat dit het meest voorkomt in staten met veel evangelicals.

fysieke kracht

Volgens de onderzoekers is dit te verklaren omdat, hoewel er tegengeluiden zijn te horen, de meeste evangelicale leiders het belang van mannelijkheid benadrukken en daarbij fysieke kracht vaak aanprijzen. Juist daardoor groeit bij veel mannen de onzekerheid hierover. De onderzoekers zijn van mening dat dit laat zien dat het belangrijk is om te kijken wat religie ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .