Liberty eist tien miljoen dollar van Falwell

Lynchburg

De claim van Liberty werd donderdag ingediend en omvat drie onderdelen: contractbreuk, morele plichtsverzaking en samenzwering. Het universiteitsbestuur ziet contractbreuk in de manier waarop Falwell in 2019 een nieuw contract in elkaar zette. Niet alleen werd zijn salaris verhoogd, maar de 59-jarige bedong ook een bedrag dat hij mee zou krijgen bij vertrek of ontslag. Falwell wist toen al dat er schandalen op komst waren, maar hield dat verborgen voor zijn bestuur.

Dat staat haaks op de ‘Liberty Way’, een expliciete en uitgebreide ethische code die staf en bestuur van de instelling moeten tekenen. In het handvest staat dat seks alleen mag in een heterohuwelijk, alcoholgebruik taboe is en dat voor alles dat d..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .