Nieuwsanalyse: Een echte kerkdienst in Windsor van ‘een diepzinnig en diepgelovig denker’

De foto van koningin Elizabeth, die zaterdag helemaal alleen moest zitten in de kerk bij de uitvaart van haar man, ging de wereld over. Er was veel discussie op Twitter en in de Britse media over de ‘barbaarse’ en ‘onlogische’ coronaregels. Aan de andere kant: deze sobere, bijna intieme dienst was misschien wel precies wat prins Philip had gewild.

Het ging in de Britse media na de plechtigheid vooral over de breekbare relatie tussen de kleinzonen William en Harry, en over de coronaregels. Maar de kranten waren het er ook over eens: de dienst was tot in detail door prins Philip zelf ingevuld en weerspiegelde zijn diepgewortelde, praktische geloof. In een ingezonden brief in The Times schreef royaltykenner en biograaf Ingrid Seward: ‘Er was iets aan de enorme leegte van St. George’s Chapel wat de plechtigheid indringender maakte. Het was geweldig als er vertegenwoordigers bij waren geweest van de vele organisaties waaraan hij zich had verbonden, maar de weinigen werd..

