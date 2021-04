Egypte: ISIS vermoordt koptische christen wegens bouw van kerk

Een 62-jarige koptisch-orthodoxe christen is in Egypte door de islamitische terreurbeweging ISIS vermoord omdat hij mee heeft gewerkt aan de bouw van een kerk. ISIS roept in een videoboodschap op tot een kruistocht tegen christenen.

Beeld uit de door IS verspreide video met Nabil Habashi Khadim vlak voor zijn dood. (beeld facebook)

Caïro

De terechtstelling in de stad Bir El-Abd in de noordelijke Sinaï is te zien op een door ISIS langs verschillende kanalen verspreidde video.

Volgens de Koptisch-Orthodoxe Kerk is Nabil Habashi Khadim, die vijf maanden lang door ISIS gevangen werd gehouden, een martelaar die tot het eind zijn geloof trouw bleef. Volgens ISIS heeft hij meegewerkt aan de bouw van de enige christelijke kerk in Bir-El Abd. Deze kerk zou volgens de terreurorganisatie met het Egyptische leger en de geheime dienst samenwerken.

Habashi Khadim was in feite een juwelier die de bouw van de kerk had medegefinancierd. Hij werd geknield voor het oog van een draaiende camera met een kalasjnikov door zijn hoofd geschoten. Samen met Habashi Khadim ..

