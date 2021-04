Nieuwe diaken voor Grieks-Orthodoxe Kerk gewijd in klooster Asten

Op zondag 18 april wijdde metropoliet Athinagoras van België de Nederlander Quinten Koning tot diaken voor de Grieks-orthodoxe kerk. Hij is getrouwd en vader van vier kinderen en studeerde theologie aan de Athonias Academy op de berg Athos in Griekenland.

Asten

De wegens de coronamaatregelen uiterst bescheiden gehouden wijdingsplechtigheid vond plaats in het Orthodoxe vrouwenklooster van de Geboorte van de Moeder Gods in het Noord-Brabantse Asten. Na afloop van de Goddelijke Liturgie bezochten de metropoliet en de nieuwgewijde diaken het graf van Moeder Maria, de eerste abdis van het in 1989 gestichte klooster, met wie Koning sinds zijn jeugd verbonden is geweest.

Het aartsbisdom België en het daaraan verbonden exarchaat Nederland en Luxemburg valt onder het Oecumenisch Patriarchaat van Constantinopel (Istanbul). <

