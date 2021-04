Abraham Piper op TikTok: het evangelicale christendom is absurd

Abraham Piper, zoon van de invloedrijke Amerikaanse theoloog John Piper, heeft bijna een miljoen volgers op TikTok. Daar legt hij nu in korte video’s uit hoe absurd het evangelicale christendom volgens hem is.

Op zijn TikTokaccount deelt Piper sinds november video’s waarin hij vertelt over filosofie, taal en het evangelicale christendom. ‘Als je wilt weten hoe raar mijn fundamentalistische christelijke opvoeding was, daar ben ik voor’, lacht hij zijn kijkers toe. Hij vertelt, wandelend door Minneapolis, onder meer dat er maar weinig mensen zijn die echt geloven in de hel. ‘Zelfs de meeste dominees geloven dat niet.’ Piper legt uit waarom het absurd is dat christelijke ouders hun kinderen de Bijbel laten lezen. En zijn volgers die in een evangelicale wereld opgroeien, moedigt hij aan zelf na te denken. ‘Het is niet onrespectvol het oneens te zijn met je ouders. Volg je nieuwsgierigheid.’

Abraham..

