Parochieblad 'verbindt juist in deze tijd'

Het blad BIJeen van de parochie van de Heilige Drie-eenheid in Nieuwegein, IJsselstein en omgeving is uitgeroepen tot Kerkblad van het Jaar 2021. De jury koos voor het parochieblad, omdat het op een ‘zeer toegankelijke manier’ voor hoop en verbinding zorgt, ‘juist in tijden van afstand en somberheid’.

Amersfoort

BIJeen verbindt ‘op een toegankelijke manier’ alle generaties, zowel binnen de kerk als buiten in de dorpen waar het verschijnt. Een jong stel vertelt bijvoorbeeld hoe het was om in coronatijd een baby te krijgen en een student vertelt hoe hij deze tijd beleeft. Pastor en schrijver Marinus van den Berg vertelt hoe hij coronapatiënten bijstaat. Ook andere thema’s komen aan bod, in gedichten, kunst en overwegingen. Het blad ademt op deze manier optimisme en vertrouwen en brengt op die manier de blijde boodschap van de kerk bij de mensen thuis, oordeelden de juryleden Almatine Leene, Hendro Munsterman en Marcel Holl.

De verkiezing, waar 39 kerkbladen uit het hele land aan meededen, vond pl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .