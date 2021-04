Dkblogsbladen

Heeft de kerk van Nederland 'op haar wachtpost gestaan' als het ging over het gebed voor de overheid? Die vraag werpt ouderling Cees Dubbeld op in De Wachter Sions, het kerkblad van de Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Aanleiding: de ‘bestuurlijke crisis waarin ons land is terechtgekomen' na het veelbesproken Kamerdebat over de ontspoorde formatiepoging. Dubbeld stelt vast dat er in de kerk voor zoveel dingen gebeden wordt, dat voorgangers het gebed voor de overheid 'vaak kort afdoen'. Ook in de persoonlijke gebeden verdient de overheid een plaats, vindt hij. ‘Natuurlijk is het van grote betekenis om te bidden voor de vertegenwoordigers van onze SGP, die op zeer moeilijke posities staan, en di..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .