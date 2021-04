Vaccineren mag tijdens ramadan

Amsterdam

Dinsdag is de ramadan van start gegaan, de vastenmaand in de islam, waarin gelovigen van zonsopgang tot zonsondergang niet eten en drinken. Volgens de officiële leer moeten moslims zich onthouden ‘van alles dat de lichaamsholten binnendringt’. Veel moslims zijn bang dat het coronavaccin het vasten doorbreekt. Los van de ramadan speelt ook al langer de vraag of het vaccin wel halal is.

‘Als moslim moet je je bij alles wat je binnenkrijgt, afvragen of het geen onreine bestanddelen bevat’, zegt Hassan Barzizaoua, arabist en bestuurslid van moskee Taqwa in Culemborg. Het coronavaccin bevat cholesterol, een vetstof die van dierlijke oorsprong kan zijn.

Inmiddels hebben de producenten verklaard dat de vaccin..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .