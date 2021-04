App Clubhouse verlaagt voor moslims drempels. ‘Wil je even de Koran reciteren?’

In het gewone leven kun je als moslim lang niet altijd even makkelijk je vragen aan een imam voorleggen. Op de app Clubhouse is dat anders: de drempel is laag, iedereen kan zich laten horen.

Utrecht

‘Allāhu lā ilāha illā hū…’ Zangerig klinkt op een zondagavond in maart de tekst van soera 2:255 uit de Koran, uiteraard in het Arabisch. ‘God, er is geen God behalve hij…’

We zitten niet in een moskee, maar op Clubhouse. Die app bestaat sinds een jaar en werkt volledig op basis van audio. Mensen kunnen in een ‘room’ samenkomen en met elkaar in gesprek gaan. Opvallend veel moslims gebruiken Clubhouse, bijvoorbeeld om het reciteren van de Koran met elkaar te oefenen. Bij deze bijeenkomst zijn 150 mensen aanwezig. Enkele imams zijn erbij om tips te geven. Je kunt zelf iets vragen, reciteren, of gewoon stilletjes toekijken. En als je het zat bent, klik je op de knop ‘leave quietly’.

De drempel is op Clubhouse laag, zeker ook voor islami..

