Wil je weten wat een ‘refo’ echt vindt? Kijk dan wat er op zondag in de vakantie gebeurt

Vijftig jaar geleden, terwijl de zuilen afbrokkelden, kreeg de reformatorische zuil pas goed vorm. Het Reformatorisch Dagblad werd opgericht. Maar is er in Nederland nog toekomst voor deze groep orthodoxe gelovigen, nu de kloof met de rest van de samenleving steeds groter lijkt te worden?

De manier waarop de media in 1966 over de polio-epidemie in Elspeet schreven, was een belangrijke reden om het Reformatorisch Dagblad op te richten.Â

Geen krant in Nederland heeft zulke hechte banden met de eigen achterban als het Reformatorisch Dagblad. De makers en lezers komen elkaar op zondag tegen in de kerk, brengen hun kinderen naar dezelfde school, kijken vaak op een vergelijkbare manier naar maatschappelijke ontwikkelingen en stemmen daarom vaak ook op dezelfde partij: de SGP.

Dat lijkt uitzonderlijk, maar dat was het toen de krant vijftig jaar geleden werd opgericht, juist niet. Elke krant had zijn eigen zuil, elke zuil een eigen politieke partij, al begon dat in die tijd wel te verschuiven. Maar toch: tot de jaren zestig was een krant er niet zozeer om tegels te lichten of misstanden aan de kaak te stellen, maar juist om het nieuws te duiden door de lens van de eigen opvatti..

