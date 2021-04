Jongeren bidden voor elkaar

New Wine en Youth For Christ hopen dat meer jongeren voor elkaar gaan bidden. Een speciale cursus gebedsministry moet hen hierbij helpen.

Houten

Jong geleerd, is oud én geoefend gedaan. Dat is reden waarom New Wine, in samenwerking met Youth for Christ, een cursus gebedsministry voor jongeren biedt. Lokale kerken, maar ook jongerenorganisaties, kunnen deze afnemen.

‘Er zitten principes in deze vorm van gebed die voor veel mensen prettig zijn’, zegt Agnes Huizenga, stafwerker gebed bij New Wine. ‘Doordat er twee mensen bidden, voelt het veilig, omdat zij elkaar kunnen corrigeren en aanvullen. Je mag stil worden en woorden van God ontvangen.’

Dat dit ook bij jongeren aanslaat, is al bekend. ‘Ministrygebed voor jongeren is niet nieuw', zegt Huizenga. ‘Op onze zomerconferentie is het een vast onderdeel, maar het cursusprogramma voor ..

