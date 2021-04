In de Kerkengids Amsterdam vind je álle kerken in de hoofdstad op een rijtje. ‘Met de gids stralen we eenheid uit’

Alle kerken in de hoofdstad zijn sinds deze week te vinden op de website Kerkengids Amsterdam . ‘Met de gids stralen we eenheid uit en maken we duidelijk: dit zijn wij, betrek ons bij de samenleving’, zegt dominee Henk Meulink.

Amsterdam

Een gids met álle kerken in de hoofdstad van ons land. Daar werkte dominee Henk Meulink (72) graag aan mee toen hij zeven jaar geleden aantrad als voorzitter van de Raad van Kerken in Amsterdam. In januari nam hij afscheid van de hoofdstedelijke koepelorganisatie van 22 kerken en honderd geloofsgemeenschappen, maar als coördinator van de stuurgroep bleef hij betrokken bij de Kerkengids Amsterdam. ‘Ik ben er trots op’, zegt Meulink, die zijn werkzame leven lang actief was als geestelijk verzorger in Amsterdamse zorginstellingen.

De gids kreeg de vorm van een website waarop met een zoekfunctie kerken zijn te vinden. ‘We overwegen nog of we een papieren versie uitbrengen. Maar gegevens zijn s..

