Christenen mogen wel wat ruimhartiger opkomen voor ‘de media’

Journalisten moeten hun nieuwsgierigheid meer bedwingen, sprak een dominee in deze krant. En ethicus Ad de Bruijne beweerde dat de media de Ollongren-foto beter niet bekend hadden kunnen maken. Waar is het besef van de christelijke wortels van de moderne journalistiek gebleven?

Ik snap ze best: kerkleden die boos reageren op ‘opdringerige’ journalisten bij de Mieraskerk en op Urk; de synodevoorzitter van de Gereformeerde Gemeenten die in deze krant zegt dat journalisten hun nieuwsgierigheid beter kunnen begrenzen; hoogleraar ethiek Ad de Bruijne, die meent dat de foto met ‘Pieter Omtzigt – functie elders’ niet gepubliceerd had mogen worden. Tegenmacht is niet fijn, journalisten die peuren zijn irri..

