Ik voel me beschaamd als ik denk aan massa’s mensen die zouden willen ruilen met mijn zogenaamd saaie leven

Regelmatig hoor ik mezelf zeggen dat mijn leven best een beetje saai is op het moment. Veel dagen zien er hetzelfde uit. Elke ochtend – zelfs op mijn vrije dagen – begint mijn daglichtwekker rond zes uur te shinen. Ik spring – meestal – vrolijk uit bed, druk op de knop van de waterkoker, spring kort onder de koude douche om me vervolgens geestelijk op te frissen met bijbellezen en gebed. Ik maak wat aantekeningen, drink ondertussen mijn jasmijnthee en maak daarna een ommetje. Ik probeer de ene dag een rondje te wandelen en de volgende dag hetzelfde rondje hard te lopen.

Daarna ga ik aan het werk. Mailen, bellen, zoomen, af en toe een blogje schrijven en online zetten, erover roepen in de sociale media, een nieuwsbrief versturen en een pre..