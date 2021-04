De straatpastor van Amersfoort wil iets toevoegen aan de moeilijke kant van de samenleving

Bernadette van Dijk (46) is waar daklozen zijn. Op straat, bij de maatschappelijke opvang, bij hangplekken. Ze is in 2008 begonnen als eerste straatpastor van Amersfoort en stuurt nu een team aan. Trouw zijn is belangrijk in haar werk. ‘Ik ben er tot het einde. En dan begraaf ik ze.’

Ze worden niet oud, de mensen voor wie Van Dijk pastor is. Een jaar of vijftig, zestig vaak – hun lichaam uitgeleefd door drank, drugs en de harde omstandigheden van het leven op straat. Het zijn mensen die jarenlang niet meer doen dan overleven: waar slaap ik vannacht, hoe kom ik aan mijn verdovende middelen?

straatpastor

Bernadette van Dijk (46) werd geboren in een rooms-katholiek boerengezin in Schalkwijk. Ze studeerde theologie in Utrecht, aan de toenmalige Katholieke Theologische Universiteit. Ze is getrouwd en heeft twee kinderen van acht en vier jaar oud. Sinds 2008 is ze straatpastor in Amersfoort. Het werk gaat uit van een stichting waarin een groot aantal kerken in de stad samenwerkt.

‘Ze hebben vaak al met heel wat begeleiders te..

