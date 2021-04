‘Liefde maakt je een dromer, denker en doener tegelijkertijd. En dan kun je zo veel bereiken’

hoop

‘Het bevalt mij goed in Nederland, maar ik mis het dat ik in deze coronatijd niet naar mijn familie in Colombia kan. Daar wordt ook al gevaccineerd, maar ondanks dat is de situatie in de steden echt niet goed. Veel vrienden van mijn moeder zijn overleden aan corona. Een groot verdriet voor haar. Natuurlijk maak ik me zorgen om mijn moeder. Maar als christenen beschouwen we hoop als geloven dat alles wel goed gaat komen en in Gods handen ligt. Dat geeft mij persoonlijk innerlijke rust. Ik zoek dat ook op in gebed. Ik denk dat ik in mijn leven ben gegroeid in de persoonlijke betekenis van hoop. Hoop zit actief in de harten van mensen, maar je moet er wel je best voor doen om die hoop te voelen en daarnaar te handelen. Door corona is de..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .