Oproep tot kerkelijke eenheid in coronatijd. ‘Houd hart en oog voor ander geopend’

Amersfoort

Dat schrijven deputaten eenheid van de Christelijke Gereformeerde Kerken en het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond binnen de Protestantse Kerk in een gezamenlijke brief. De brief is donderdag gepubliceerd in De Waarheidvriend, het blad van de Gereformeerde Bond, en staat vrijdag in het christelijk-gereformeerde blad De Wekker. De schrijvers doen een ‘appèl op de plaatselijke kerken/gemeenten om hart en oog voor de ander geopend te houden, juist in deze voor de gemeenten intensieve maanden’. Volgens de brief steken kerkenraden in deze coronatijd veel energie in het gemeentewerk, maar mag dat niet betekenen dat er geen aandacht meer is voor ‘de roeping tot eenheid’.

Het schrijven komt voort uit een ontmoeting t..

