Russisch-Orthodoxe Kerk wil duiveluitdrijvingen strenger inkaderen

De Russisch-Orthodoxe Kerk gaat strengere regels voor exorcismen opstellen. Met name mogen zulke rituelen alleen nog door geestelijken worden uitgevoerd omdat zich de afgelopen jaren bij duivelbezweringen door leken zodanige problemen hebben voorgedaan dat er zelfs doden vielen.

Moskou

Volgens metropoliet Hilarion is de theologische commissie van de Russisch-Orthodoxe Kerk bezig een document op te stellen dat moet leiden tot een betere regulering en harmonisering van de exorcismepraktijk.

Volgens Hilarion gaan exorcismen ‘terug tot apostolische tijden’. De problemen uit de afgelopen jaren werden vooral veroorzaakt door het feit dat niet-geestelijken deze uitvoerden. Daartegen keerde Hilarion zich eind vorig jaar ook al. Hij noemde toen door leken uitgevoerde duiveluitdrijvingen ‘onacceptabel en extreem gevaarlijk’. Ook mogen kinderen er niet aan worden blootgesteld en moet demonische bezetenheid niet met psychische aandoeningen worden verward, vond hij.

In 2019 zijn in Rusland twee mensen aan de gevolgen van een do..

