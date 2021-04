Boris Johnson: ‘Ik wil voorgangers en kerkleden niet criminaliseren’

De wet op homogenezing waar de Britse regering aan werkt, moet kerkleden en voorgangers niet criminaliseren, schrijft premier Boris Johnson in een brief aan evangelische kerkleiders.

Boris Johnson tijdens zijn bezoek aan Jesus House for All The Nations in noord-London, tijdelijk ingericht als vaccinatielocatie.

Londen

‘Net als jullie wil ik voorgangers en kerkleden niet criminaliseren.’ Met die woorden wil de Britse premier Johnson de evangelische kerkleiders geruststellen die hem vorige maand een bezorgde brief stuurden. De Britse tak van de Evangelische Alliantie, die twee miljoen evangelische christenen vertegenwoordigt, was bang dat de plannen van de Britse regering om zogenoemde homogenezingstherapiën te verbieden, de godsdienstvrijheid in de weg zou staan.

Met de woorden ‘inclusief gebed’ gaat de premier in op de zorg van evangelische kerkleiders. Zij stelden in hun brief aan de regering dat de definitie van homogenezing in het huidige wetsvoorstel heel breed is. Het zou met deze wet ook strafbaar zijn om met iemand te bidde..

