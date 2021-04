Brussel

Mede op verzoek van Europarlementariër Bert-Jan Ruissen (SGP) is deze oproep dinsdag opgenomen in een rapport dat met brede steun werd aangenomen door de Europarlementscommissie Buitenlandse Zaken. Ruissen maakt zich 'grote zorgen' over hoe India omgaat met christenen en andere religieuze minderheden. 'Christenen zijn er slachtoffer van stelselmatige discriminatie. India is nogal hindoe-nationalistisch: wie zich tot het christendom wil bekeren, moet de autoriteiten in sommige provincies zelfs formeel toestemming vragen.' Volgens de parlementariër wordt dat soms geweigerd. Het rapport wijst op het verband tussen de anti-bekeringswetten in diverse Indiase provincies en het geweld tegen ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .