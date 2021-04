HGJB maakt programma over gevaren porno: ‘Focus niet op stoppen met porno, focus op Christus’

Bilthoven

Uit onderzoek van EO-jongerenplatform BEAM bleek twee jaar geleden dat jonge baptisten het vaakst - minimaal een keer per week - porno te kijken. Gevolgd door jongeren van pinkstergemeenten en leden van de Gereformeerde Gemeenten. Ook al staan ‘hun’ tieners niet in de top drie; bij de HGJB, de jongerenorganisatie van de behoudende stroming binnen de Protestantse Kerk moesten ze met dit thema aan de slag.

‘We kregen meermaals het verzoek van jeugdleiders om met gespreksmateriaal over porno te komen’, zegt redacteur Herman van Wijngaarden. Dat materiaal is er nu. In de vorm van programma dat in één of twee avonden doorlopen kan worden met enkel jongens of meiden, zo adviseert de HGJB. De jongeren die veel porno kijken, gaven in het..

