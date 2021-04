Hillsong Dallas stopt voor onbepaalde tijd vanwege ‘verschillende factoren’

Alle Hillsong-activiteiten in Dallas, in de Amerikaanse staat Texas, worden gepauzeerd voor onbepaalde tijd.

Dat meldt Hillsong-oprichter Brian Houston in een mail aan kerkleden. Twee maanden geleden stapte het voorgangersechtpaar van Hillsong Dallas, Reed en Jess Bogard, abrupt op. In overleg met Houston wilde het echtpaar ‘gaan werken aan hun gezondheid’ en nadenken over het volgende hoofdstuk in hun leven. Destijds prees en bedankte Houston het echtpaar voor hun werk als kerkplanters in de Amerikaanse stad. Het afscheid blijkt nu een gecompliceerder te liggen.

ondermaats leiderschap

In zijn mail schrijft Houston dat verschillende kerkleden in Dallas hadden geklaagd over het leiderschap van Reed Bogard. Nu blijkt dat het echtpaar geschorst was, voordat ze zelf hun ontslag indienden. Dit deden ze aan het begin van een onderzoek da..

