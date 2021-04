Zwarte Amerikaanse kerken in Verenigde Staten stimuleren vaccinatie

Veel meer dan de witte evangelicals hadden zwarte christenen in de Verenigde Staten reden voor reserves tegen het coronavaccin. De CDC die nu de inenting begeleidt, verrichtte een halve eeuw geleden medische experimenten op onwetend gehouden Afro-Amerikanen.

Pastor Darryl Roberts van de Nineteenth Street Baptist Church in Washington, D.C. krijgt een prik met een vaccin tegen corona.

Washington-Tuskegee

De weerstand van witte evangelicals en in mindere mate conservatieve rooms-katholieken tegen het coronavaccin is een cocktail van wantrouwen jegens de overheid, Republikeinse starheid, wonderlijke exegeses van het bijbelboek Openbaring en samenzweringstheorieën. Het verzet brokkelt langzaam af. Peilingen van het Pew Research Center en de Kaiser Family Foundation (KFF) wezen eind maart en begin april uit dat de 45 procent van de evangelicals die nimmer een prik wilden, was gedaald tot net onder de 30 procent.

De weerstand van zwarte christenen in de Verenigde Staten, vooral evangelicals en andere protestanten, was er ook, maar daalt nu veel sneller dan het witte ressentiment. In februari peilde Pew dat 33 proce..

