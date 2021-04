Catharijneconvent benoemt conservator migrantenkerken

Het Catharijneconvent in Utrecht, rijksmuseum voor geschiedenis, kunst en cultuur van het christendom in Nederland, stelt een conservator aan die zich speciaal richt op het erfgoed van internationale- en migrantenkerken.

Utrecht

Het gaat om Madelon Grant, coördinator bij SKIN, de koepelorganisatie van in Nederland gevestigde internationale en migrantenkerken. Ze is per 2021 benoemd voor een periode van twee jaar. Grant krijgt als opdracht het ‘tastbare en niet-tastbare erfgoed van internationale kerkgemeenschappen en migrantenkerken te onderzoeken en zichtbaar te maken voor een breed publiek’.

Volgens het museum is er nog niet eerder op deze manier aandacht geweest voor de diversiteit van het erfgoed van het christendom. De invloed van migratie op het christendom krijgt een prominente rol in zowel de vaste collectie van het museum als in tijdelijke presentaties. Zo wordt er gewerkt aan een tentoonstelling over gospel en de geschiedenis daar..

