Mefiboset toont de waarde van het stellen van de juiste prioriteiten en de bereidheid jezelf weg te cijferen

‘Wat is waarheid?’, vroeg Pilatus. Kennis van de waarheid boeide hem niet. Als ervaren bestuurder had hij leren inzien dat de waarheid vaak niet te achterhalen is. Je moet je zien te redden zonder daar veel tijd in te investeren.

Pilatus had kunnen wijzen op een van zijn voorgangers als regeerder in Jeruzalem: koning David. Toen deze op de vlucht was voor zijn zoon Absalom, ontmoette hij Siba. Siba was de bedrijfsleider van de landerijen van Mefiboset, de kreupele zoon van Davids overleden vriend Jonatan. Mefiboset had een ereplaats aan Davids hof, maar was niet meegegaan tijdens diens vlucht. Volgens Siba was Mefiboset in Jeruzalem gebleven, omdat hij nu de kans schoon zag om zelf koning te worden.

David wachtte niet op een moment waarop hij Mefibosets kant van het verhaal kon horen. Onmiddellijk hechtte hij geloof aan het verhaal van Siba, die hem eten, drinken en rijdieren kwam brengen. Ter plekke ontnam hij Mefiboset al zijn eigendommen en gaf ze aan hem (2 Samuël 16:1-4).

Een aantal dagen later is Absaloms opstand neergeslagen en keert David terug naar huis. Dan komt hij erachter dat Siba’s verhaal mogelijk onwaar is. Mefiboset komt hem tegemoet en vertelt dat hij wel degelijk mee had willen gaan. Dat is hem echter onmogelijk gemaakt doordat Siba hem een loer gedraaid en bij David belasterd heeft (2 Samuël 19:25-31).

Wie sprak toen de waarheid? Er is veel dat voor Mefiboset pleit: de rouwgebruiken die hij in acht genomen heeft vanaf het moment van Davids vertrek en de belangeloosheid waarvan hij blijk geeft aan het einde van het verhaal. Desondanks zoekt David de zaak niet verder uit. Misschien schaamt hij zich ervoor terug te komen op zijn snelle beslissing na Siba’s beschuldigingen, of heeft hij gewoon de energie niet meer om zich in dit conflict te verdiepen. Snel hakt hij de knoop door: Mefiboset krijgt de helft van zijn landerijen terug, Siba mag de andere helft houden. De waarheid komt niet boven water.

In conflictsituaties is het achterhalen van de waarheid van groot belang en is dit het nastreven zeker waard. Maar het lukt niet altijd, omdat mensen niet willen meewerken of de zaak te ingewikkeld is. In deze donkere werkelijkheid is de houding van Mefiboset een lichtend baken. Hij vindt het prima als Siba al zijn bezittingen houdt. Dat zijn weldoener, koning David, weer veilig terugkomt in Jeruzalem is hem veel meer waard dan zijn landerijen. Zelfs het feit dat de koning veel te snel geoordeeld en zijn loyaliteit in twijfel getrokken heeft, verandert daar niets aan.

Op die manier droeg Mefiboset eraan bij dat het conflict niet verder voortsleepte. Hij praatte niet goed wat verkeerd was, maar ging ook niet tot het uiterste in het staan op zijn rechten en het omkeren van de onderste steen. Zich bewust van zijn zwakke positie was hij bereid een stap terug te doen.

Dit Bijbelverhaal biedt geen panklare oplossing voor alle situaties waarin de waarheid verborgen blijft. Als je al met de Bijbel in de hand kunt zeggen hoe het nu precies verder moet in Den Haag, heb je meer nodig dan een enkele tekst. Wel laat Mefibosets houding iets zien van de waarde van het stellen van de juiste prioriteiten en de bereidheid jezelf weg te cijferen. Dat is zeker iets wat het verdient bij de overwegingen betrokken te worden.

Gert Kwakkel is hoogleraar Oude Testament aan de Theologische Universiteit Kampen en de Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence. Hij schrijft dit artikel als lid van de gezamenlijke onderzoeksgroep BEST (Biblical Exegesis and Systematic Theology) van de Theologische Universiteiten in Apeldoorn en Kampen.