‘Dit is echt aanslag op moslims'

‘Veilig? Nee natuurlijk voelen we ons niet meer veilig’, zegt Youssef Guennaoui (54). ‘Er kan van alles gebeuren. Bij alle moskeeën in Nederland. Die angst was er altijd een beetje, maar nu is die nog sterker.’

Gouda

Het is rumoerig in de koffiekamer van moskee Assalam in Gouda, die gevestigd is in een voormalige supermarkt van Lidl. Het is zaterdagmiddag, een stuk of tien mannen drinken cappuccino afkomstig uit een reusachtige koffiemachine. Ze hebben zojuist een bijeenkomst gehad over de brand in hun nieuwe moskee, die elders in de stad op een bedrijventerrein verrijst. En ja, ze willen best even vertellen wat die gebeurtenis – op dat moment een week geleden – voor impact heeft op de geloofsgemeenschap en de ramadan die dinsdag begint.

roetvlekken

Eerder die middag. Fouad Khouakhi (41) rolt op een bedrijventerrein aan de Antwerpseweg een stalen hek opzij. De entree van de nieuwe moskee is zo goed als af, met een hagelwitte boog en gr..

