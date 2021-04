Organisatie mikt op doorgang christelijk festival: ‘Graceland 2021 wordt een groot feest’

Het Graceland Festival vindt dit jaar niet plaats op de Paasheuvel in Vierhouten, maar op scoutinglandgoed Zeewolde.

Zeewolde

‘De voorbereidingen zijn in volle gang’, zegt festivaldirecteur Gerda van Veen. De helft van het programma is al definitief. Om problemen met reisretricties te voorkomen en de Nederlandse culturele sector te steunen, worden er enkel artiesten en sprekers uit eigen land gevraagd. Van Veen: ‘Iedereen reageert enthousiast. Vorig jaar gingen we digitaal, dit jaar komt er echt weer een festival.’

Hoe het festival eruit gaat zien, is vanwege de coronapandemie nog onzeker. Volgens Van Veen liggen allerlei plannen op tafel, ‘van het allerslechtste tot het allerbeste scenario’. In het ene scenario mag er geknuffeld en overnacht worden, in een ander scenario wordt anderhalve meter afstand gehouden tussen bezoekers. Het ..

