Eeuwenoude dorpskerk in Hall probeert te overleven. ‘Ik hoop dat we bij elkaar blijven komen’

Al zitten ze er op zondag niet, de dorpsbewoners van Hall, bij Eerbeek, zetten zich massaal in voor het behoud van ‘hun’ Ludgeruskerk. Maar wat is de toekomst van de krimpende gemeente die in het gebouw woont?