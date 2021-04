‘Ik ben zwart zolang jij denkt dat je wit bent’, zei de legendarische schrijver James Baldwin. Hij bedoelde: jouw blik op mij komt voort uit je eigen zelfdefinitie. Als blank-zijn voor jou identiteitsbepalend is, word ik automatisch niet-blank.

Baldwin bedacht de term ‘elkaars nachtmerrie worden’. Hij was in 1948 naar Parijs gevlucht en schreef daar Go Tell It on the Mountain, het adembenemende boek over zijn vroege bekering (waar hij later heel anders op terug zou kijken). Hij keerde terug naar Amerika en voelde opnieuw de explosieve spanning naar zijn huidskleur. Ontmoeting was niet mogelijk, want ‘jij zie..