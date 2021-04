'Nee' tegen het ambt van ouderling gaat niet zomaar

In veel kerkelijke gemeenten is het een probleem: de drang om diaken of ouderling te worden is gering. Volgens een rapport van de Protestantse Kerk deinzen mensen terug voor de tijd en de inzet die het ambt van hen vraagt. Ze denken dat ze te weinig geloof hebben om ouderling of diaken te zijn. Of ze zien op tegen de vergaderingen. De protestantse dominee Peter Verbaan uit Ede zei in het Nederlands Dagblad van 26 februari, dat ‘zijn’ kerkenraad vooral uit vijftigplussers bestaat. ‘Jonge mensen hebben een gezin, willen carrière maken, hebben een werkende man of vrouw en ze willen ook nog een keer sporten in de week.’ Jonge mensen willen best iets doen voor de kerk, zegt Verbaan. ‘Maar zich voo..

