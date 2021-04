Thomas Schirrmacher, nieuwe algemeen-secretaris van de WEA: ‘Een slachtofferhouding past niet bij christenen’

Waarom gaat een Duitse theoloog in Kampen promoveren? En hoe wordt hij bisschop in een vanouds Engelse kerk? Thomas Schirrmacher heeft – na drukke weken rondom zijn aantreden als algemeen-secretaris van de Evangelische Wereldalliantie – vandaag alle tijd. Hij gaat ervoor zitten, tegen de achtergrond van een indrukwekkende boekenwand, een muurtje met getuigschriften en een wereldbol – zijn werkkamer op het Martin Bucer Seminarie in Bonn. Hij houdt van doceren, dat is merkbaar.

Schirrmacher groeide op in een piëtistisch gezin in de Evangelische Kirche, de protestantse volkskerk van Duitsland. ‘Maar mijn ouders bezochten alle soorten kerken die er bestonden. Ik voelde me evangelical in de breedste zin van het woord.’ Na zijn theologiestudie ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .