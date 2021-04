Eeuwenoude dorpskerk in Hall probeert te overleven. ‘Ik hoop dat we bij elkaar blijven komen’

Al zitten ze er op zondag niet, de dorpsbewoners van Hall, bij Eerbeek, zetten zich massaal in voor het behoud van ‘hun’ Ludgeruskerk. Maar wat is de toekomst van de krimpende gemeente die in het gebouw woont?

‘Ik hoop dat alle nieuwe inwoners van Hall zich verbonden zullen voelen met dit mooie dorp, met de kerk, de verenigingen en met alle inwoners, want alleen daarin kan een klein dorp groot zijn.’ In het tuintje voor haar seniorenwoning leest Cobi van Galen (91) haar tekst voor van een briefje, terwijl ze onwennig in de camera kijkt. Ze werd ‘overvallen’ door pastor Jolanda Aantjes (50) van de Protestantse Gemeente in Hall en Voorstonden. Met vaste cameraman Jan is zij deze ochtend op pad om de mening van een paar gemeenteleden over het thema hoop te ‘vangen’. De gesprekjes gebruikt ze voor de onlinedienst op zondag. Zo probeert de voorganger in deze tijd zonder fysieke kerkdiensten de onderlinge band nog enigszins warm te houden.

Tijdens de..

