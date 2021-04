Marina de Haan: ‘Ik krijg kippenvel van de Heilige Geest’

Marina de Haan: 'De Geest van God voel ik ook wanneer er iets gebeurt in mijn leven. Het is lastig onder woorden te brengen wat ik dan voel.'

Beverwijk

‘Nu we Pasen hebben gevierd, kijk ik uit naar wat gaat komen. De belofte die Jezus in Handelingen doet, dat er een trooster zal komen, gaat in vervulling. God, de maker van hemel en aarde, komt opnieuw naar ons toe. Dat is toch prachtig? Eerst kwam God als Jezus, als een kind in de kribbe, en straks komt Hij opnieuw dichtbij in de vorm van de Geest.

In de veertigdagentijd gaan mensen vaak vasten en lezen ze meer uit de Bijbel. Ik vind het fijn dat juist in deze periode te doen, de vijftigdagentijd. In het woord van God zijn schatten verstopt, dat geloof ik. Je moet soms dus een beetje speuren in de Bijbel om te ontdekken wat er staat. Die ontdekkingsreis leg ik nu af. Ik lees, ik zoek naar de bet..

