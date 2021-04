Beth Moore zegt sorry voor theologie die vrouwen onderdanig houdt

(beeld Hollandse Hoogte / AP | Associated Press)

Beth Moore spreekt op een symposium over seksueel geweld in 2018.

Washington

Ze zegt dat op haar Twitter-account. Het excuus volgt op haar geruchtmakende beslissing, begin maart, haar lidmaatschap van de Zuidelijke Baptisten op te zeggen - de kerk waarin ze opgroeide en begon met bijbelstudies geven. Moore (63) voelt zich niet meer thuis bij wat zij ziet als hardnekkig seksisme en machtsmisbruik tegen vrouwen in de kerk.

Op Twitter keert ze zich nu tegen het ‘complementarianisme’, de theologie waarin man en vrouw juist in hun verschil in roeping elkaar aanvullen: de man als het hoofd (in de kerk, van zijn vrouw en van het gezin) en de vrouw die zich daaraan onderwerpt.

Dat is een menselijke theorie, zegt Moore; als je doet alsof dat ‘een zaak van het hoogste belang is, ja, een lakmoesproef voor waar ieman..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .