Ledental Nederlands-gereformeerden weer stabiel. ‘Online diensten zijn goed middel gebleken’

Het ledental van de Nederlands Gereformeerde Kerken is vorig jaar nagenoeg gelijk gebleven. Het relatief kleine kerkverband telde per januari dit jaar 32.700 leden.

Misschien is nu wel het laatste informatieboekje uitgebracht van de Nederlands Gereformeerde Kerken, schrijft Jan Marius Louwerse in zijn overzicht.

Amsterdam

Dat zijn er 154 minder dan in januari van het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het statistisch jaaroverzicht uit het informatieboekje dat ieder jaar verschijnt. Een lichte daling dus, in een kerkverband dat al jaren redelijk stabiel blijft wat ledental betreft. In 2019 was nog een lichte groei te zien van 52 leden.

De meeste mensen verloren de Nederlands-gereformeerden aan vertrek naar andere kerken, dat waren er in 2020 437. Een iets kleinere groep heeft zich aan de kerk onttrokken (326) en nog iets minder leden (270) zijn gestorven in dat jaar. Tegenover dat verlies staat dat er 552 mensen waren uit een andere kerk die zich aansloten bij de Nederlands Gereformeerde Kerken. I..

