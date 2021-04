Opwekking verandert: vaker nieuwe muziek en kleinschalige conferenties

Putten

Het moeten opwekkingsdagen in de regio worden, die stichting Opwekking vanaf dit jaar gaat organiseren. Die vormen een aanvulling op de pinksterconferentie in Biddinghuizen, waar voor corona jaarlijks zo’n zestigduizend mensen naartoe kwamen. Voor sommige mensen is die te grootschalig, zegt directeur van Opwekking Ruben Flach. Maar dat is niet de enige reden dat de organisatie meer regionaal wil gaan werken. ‘Het is een verwijzing naar hoe Opwekking is ontstaan: als beweging die campagnes hield door heel het land. Met kleinschaligheid win je aan betrokkenheid en nabijheid. We willen als organisatie naar mensen toe komen en hopen daarmee een verbindende factor te zijn in de regio.’

pinkstervuurtjes

De nieu..

