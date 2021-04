Evangelische organisatie Blackpool mag niet religieus discrimineren

Vietnamese christenen luisteren naar Franklin Graham in het Quan Ngua Sports Stadium in Hanoi.

Londen

Belangengroepen van homoseksuelen hadden zich tegen de opvattingen van de Billy Graham Evangelistic Association over hun geaardheid en levensstijl gekeerd. Daarom zou de BGEA niet mogen adverteren op Britse bussen. Maar de rechter wees hun bezwaren af. De opvattingen van de Graham-beweging vallen volgens de uitspraak onder de UK Equality Act, gerechtelijke regels die gelijkheid bevorderen en discriminatie tegengaan.

Niet alleen Britse christenen was overigens ontgaan wat nu precies het probleem was met de teksten op de bussen, meldde Christianity Today. Ze leken tamelijk onschadelijk en wezen enkel op het ‘Lancashire Festival of Hope met Franklin Graham - Time for Hope.’

Toch wekte de tekst op het openbaar vervoer in de Bri..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .