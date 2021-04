Kerken gaan proefdiensten houden met bezoekers. ‘Experimenten geven hoop’

Utrecht

Om uit te zoeken of en hoe de samenleving weer een beetje open kan, wordt deze maand volop geëxperimenteerd met het toelaten van publiek in onder meer musea, theaters en dierentuinen. Het CIO zoekt uit hoe kerken kunnen meedoen met deze experimenten. ‘We willen meedoen omdat we dat nuttig en goed vinden voor de kerken’, zegt Metz. ‘Deze experimenten geven ook hoop. Het is goed dat er schot in de zaak komt.’

De kerken die op de lijst staan met pilots van de rijksoverheid doen mee in het kader van de Open Monumentendag (9, 10 en 11 april). Dat is heel wat anders dan een kerkdienst met bezoekers. Hoe en wanneer kerken daadwerkelijk proefdiensten gaan beleggen met bezoekers is nog niet bekend. Er hebben zich al kerken gemeld ..

